Schianto tra due auto, muore un 22enne: era un ex ciclista professionista

Tragedia nel Trevigiano nella serata di giovedì. Erano da poco passate le ore 20 quando a Onigo di Pederobba, lungo la strada regionale Feltrina, si è verificato un incidente mortale con due auto coinvolte, un'Audi A3 e un Land Rover Discovery. Nello schianto ha perso la vita un ragazzo di 22 anni Patrick Mentil, 22enne originario di Feltre appassionato di ciclismo praticato a livello agonistico, che si era diplomato al liceo scientifico "Jacopo da Ponte" di Bassano del Grappa e stava frequentando l'Università di Padova.

A bordo dei due veicoli si trovavano quattro giovani, tutti residenti nella Marca. Dalle prime ricostruzioni dell'accaduto l'impatto frontale sarebbe avvenuto per un sorpasso azzardato anche se l'esatta dinamica della tragedia è al vaglio dei carabinieri di Montebelluna.Patrick stava viaggiando solo a bordo dell'Audi A3 scontratasi con il Land Rover Discovery su cui si trovavano due ragazzi e una ragazza di 28 anni. Un ragazzo è stato portato a Montebelluna in codice giallo, non in pericolo di vita. Grave invece la ragazza di origini straniere, portata anche lei a Montebelluna, mentre a Treviso, con l'elisoccorso in codice rosso, è stato portato un giovane residente a Montebelluna.