Tragedia in autostrada, auto sbanda e finisce fuori strada: un morto e un ferito

Un 26enne morto e un ferito. E' il bilancio dell'incidente stradale avvenuto nella serata di ieri, 10 agosto, poco dopo le 21.30, lungo l'autostrada A27, sulla direttrice di Belluno, poco dopo il casello di Treviso nord. Una Renault Clio, per causa in corso di accertamento, è uscita di strada, schiantandosi contro il guard rail e poi ribaltandosi.

Per il guidatore del mezzo, Gianpaolo Lunardon, residente a Bassano del Grappa, non c'è stato nulla da fare. Alcuni automobilisti di passaggio hanno dato l'allarme al Suem 118 ma quando medico e infermieri sono intervenuti sul posto, non è rimasto che constatare il decesso della giovane vittima, la 38esima dall'inizio dell'anno nella Marca, Intervenuti in A27 i vigili del fuoco del distaccamento di Treviso e la polizia stradale del distaccamento della A27. Il traffico ha subito inevitabili rallentamenti.