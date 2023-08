Il marito perde il controllo dell'auto e finisce fuori strada, grave la moglie 

Incidente stradale nel pomeriggio di lunedì sulla strada Cadorna da Campo Solagna verso Ponte San Lorenzo. Il marito, alla guida di un'auto, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato fuori strada sulle rocce del sotto monte.

Nell'impatto la passeggera, una signora di 67 anni, residente a Cassola e moglie del conducente, si è procurata un trauma cervicale e toracico. La donna è stata soccorsa da un auto medica e da un'ambulanza di Pedemontana Emergenza e trasportata in località Campeggia dove era sopraggiunto un elicottero Falco 2 da Belluno.

La vittima dell'incidente è stata imbarellata e portata all'ospedale di Bassano. Illeso il marito.