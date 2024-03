Furgone perde il controllo e provoca incidente a catena: travolti due agenti della Polizia locale

Incidente stradale nel pomeriggio di venerdì a Schio, in via Maestri del Lavoro. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il conducente di un furgoncino, all'altezza di una semicurva, ha perso il controllo del mezzo, forse per un malore, invadendo la corsia opposta e schiantandosi contro un'auto che era stata precedentemnete fermata dalla Polizia locale Alto Vicentino. Colpiti i due agenti che stavano effettuando il controllo e il conducente del mezzo fermato.

L'auto colpita, dopo l'urto, è stata sbalzata dall'altra parte della carreggiata e ha centrato un'altra vettura in transito che è uscita di strada, causando un tamponamento a catena in cui sono stati coinvolti altri due veicoli. Il furgone, che ha provocato l'incidente ha finito la sua corsa contro l'auto della Polizia locale.

Il bilancio è di quattro feriti, tra cui due agenti della Polizia locale. L'incidente ha avuto pesanti ripercussioni sul traffico, l'arteria di collegamento fra Schio e Thiene è rimasta chiusa fino alle 18 per consentire ai carabinieri di completare i rilievi.

“Desidero esprimere i miei più sinceri auguri di pronta guarigione ai due agenti della Polizia locale che durante il loro servizio sono stati travolti da un furgone sulla tangenziale che collega Thiene a Schio - ha dichiarato il governatore del Veneto Luca Zaia - Sono profondamente dispiaciuto di quanto accaduto e spero che possano riprendersi completamente e rapidamente”.

“In attesa che le autorità chiariscano i contorni della vicenda - ha concluso - esprimo la mia vicinanza e quella della Regione ai poliziotti coinvolti, attualmente ricoverati all’ospedale di Santorso, ai quali inviamo gli auguri di una rapida ripresa”.