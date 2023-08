Furgone esce di strada e finisce contro un palo, ferito il conducente

Intervento dei vigili del fuoco oggi intorno alle 13 per un furgone schiantatosi contro un palo dell’illuminazione pubblica in via Ca Vico, a Rossano Veneto: ferito il conducente del veicolo trasportato in ospedale dal personale sanitario del 118.

L’intervento della squadra di Bassano ha consentito di mettere in sicurezza il mezzo e ripristinare la sicurezza nell’area.

Sul posto anche i tecnici del comune.

L’intervento dei vigili del fuoco si è concluso alle 13:30