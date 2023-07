Coinvolto in un incidente stradale abbandona l'auto e poi finge il furto: denunciato

Nei giorni scorsi, i carabinieri della stazione di Malo sono intervenuti in via Trento per un incidente stradale con feriti dove uno dei due mezzi coinvolti risultava irreperibile. Da qui l'avvio delle indagini e il ritrovamento dell'auto incidentata, una Volkswagen Golf di colore nero, a 2 km dal luogo dell'incidente.

Il mezzo era visibilmente danneggiato nella parte anteriore e fiancata destra. I militari sono quindi riusciti a risalire al proprietario del mezzo, che raggiunto dai militari nella propria abitazione, ha negato ogni addebito riferendo che l'auto li era stata rubata come dichiarato poi nella denuncia sporta contro ignoti nei giorni successivi.

I carabinieri sono però riusciti a ricostruire l'accaduto. ll proprietario del mezzo aveva finto il furto in modo da crearsi un alibi per l'incidente e pertanto è stato denunciato per omissione di soccorso, lesioni personali colpose e simulazione di reato, nonche? sanzionato in via amministrativa per varie violazioni al Codice della Strada, con il ritiro della patente di guida.