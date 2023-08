Neopatentata finisce fuori strada con l'auto: guidava con un tasso alcolemico tre volte il consentito

Poteva davvero finire in tragedia per lei e le tre amiche, l'incidente avvenuto nella notte a Fontaniva, nel Padovano. Come riporta Padovaoggi una 21enne di Bassano del Grappa, alla guida di una Ford Ka, ha perso il controllo dell'auto ed è finita capovolta fuori strada.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Cittadella ed hanno appurato che la 21enne guidava in stato di ebrezza. La giovane è stata infatti sottoposta al test alcolimetrico ed è risultata positiva con tasso pari a 1,54 Gr/L. La 21enne di Bassano del Grappa, neopatentata, avrebbe dovuto avere il livello di alcol pari a zero. Per questo motivo oltre a perdere la patente appena ottenuta è stata denunciata all'autorità giudiziaria.