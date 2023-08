Esce di strada con la Punto, l'auto si ribalta: muore 60enne

Incidente mortale nel pomeriggio di sabato in via Biron a Monteviale. Per cause in corso di accertamento Giorgio Menti, 60enne del luogo, alla guida della sua auto, sarebbe uscito di strada verso le 16:30 in maniera autonoma sulla strada che da Villa Zileri va verso Vicenza. La vettura si sarebbe ribaltata.

Dopo l'allarme dato dagli altri automobilisti che hanno visto lo schianto, sul posto sono arrivati il Suem e i vigili del fuoco. Questi ultimi hanno estratto l'uomo dall'abitacolo, affidandolo ai sanitari che hanno stabilizzato la vittima dell'incidente e hanno fatto il possibile per rianimarlo. Inutile la corsa verso il San Bortolo, per il 60enne non c'è stato niente da fare.

La polizia locale dell’Unione dei Comuni di Caldogno, Isola e Costabissara ha effettuato i rilievi dell'incidente fino a tarda serata.