Esce di strada e l'auto si rovescia, ferito il conducente

Nel pomeriggio di martedì, poco dopo le 17, i vigili del fuoco sono intervenuti in località Casello della Guardia a Lugo di Vicenza per un'auto finita fuoristrada sotto il piano stradale, dopo essere precipitata per oltre 4 metri capovolgendosi: ferito il conducente.

I pompieri arrivati da Asiago, hanno messo in sicurezza l'auto ed estratto il conducente, rimasto incastrato all'interno dell'abitacolo dell’Opel Meriva. L'uomo è stato stabilizzato dal personale sanitario del SUEM è trasferito in ospedale a Bassano del Grappa. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo le 19.