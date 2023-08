Esce di strada con la moto, ferito gravemente un 21enne: è rimasto ore bloccato in un fossato

Sono gravi ma stabili le condizioni di un 21enne di Torri di Quartesolo che ha riportato serie ferite alle gambe a causa di un incidente con la moto avvenuto sabato notte. Il giovane, per cause in corso di accertamento è uscito di strada finendo in un fossato. Impossibilitato a uscire a causa delle ferite, è stato trovato solo dopo diverse ore dal padre che, preoccupato del mancato rientro del ragazzo, si era messo alla sua ricerca. Sul posto è intervenuta un'ambulanza del Suem che ha ricoverato il 30enne in ospedale.

Le ricerche da parte dei familiari del ragazzo erano scattate nella notte tra sabato e domenica dopo una telefonata dello stesso che, in stato di choc, ha avvisato dell'incidente. Solo alle prime ore del mattino, dopo ore di ricerche, il padre ha trovato il 21enne in un fosso lungo via Longare a Torri di Quartesolo.