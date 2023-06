Esce di strada con l'auto e abbatte un palo, ferita la conducente

Alle 8:50, di martedì, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SP 25 in via Seghe a Camisano Vicentino per un’auto finita rovesciata fuoristrada dopo la perdita di controllo della conducente, rimasta ferita.

I pompieri accorsi da Vicenza, hanno messo in sicurezza l’auto ed estratto la conducente, rimasta incastrata che è stata presa in cura dal personale del Suem per essere trasferita in ospedale. Sul posto anche i tecnici dell’azienda telefonica per l’abbattimento di un palo. La polizia locale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.