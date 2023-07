Doppio incidente alla rotatoria, ferita una donna

Verso le 15:20 di venerdì, un 42enne alla guida della propria autovettura Volkswagen stava percorrendo viale Bassani a Thiene quando, giunto all'altezza della rotatoria "Al Bosco", ha perso il controllo del proprio veicolo andando a colpire un segnale stradale. In seguito ai disagi creati dall'incidente, pochi minuti dopo, è avvenuto un altro sinistro stradale.

Una donna 41enne di Dueville a bordo della propria autovettura Renault, proveniente da Viale Europa, giunta alla rotatoria "Al Bosco" nell' imboccare via Trieste si è infatti fermata per concedere la precedenza a un pedone in fase di attraversamento ed è stata tamponata da una Mercedes condotta da un ventenne. Nell'urto la donna ha riportato lievi lesioni fisiche.

Rilievi e regolazione traffico a cura di un pattuglia della Polizia Locale Nordest Vicentino.