Investita in tangenziale, donna di 62 anni muore sul colpo

Tragico incidente nella serata di venerdì sulla tangenziale di Ponte Alto che porta in autostrada. Una Nissan Qashqai, ha investito una donna, le cui generalità sono ancora sconosciute, che stava camminando lungo viale degli Scaligeri, in un tratto di strada interdetto ai pedoni perché privo di marciapiedi e non illuminato. A causa delle ferite riportate la donna è morta sul colpo. Sul posto è giunta un'ambulanza del Suem ma per la vittima dell'incidente non c'era più niente da fare. La dinamica dell'accaduto è tutta da chiarire: ancora in corso le indagini della polizia locale di Vicenza.

L'incidente è avvenuto tra le 19:30 e le 20. La donna stava camminando al buio lungo la tangenziale quando è stata centrata dall'auto. A causa del violento impatto con la parte destra della macchina è finita contro il parabrezza, sfondandolo, per poi sbalzare a terra, a diversi metri dalla vettura. Il traffico sul viadotto è stato bloccato dalle forze dell'ordine, causando notevoli disagi.

Dai primi rilievi della polizia locale risulta che la Nissan, proveniente dalla nuova bretella e diretta verso viale del sole, ha investito la donna circa 240 metri dopo lo svincolo che va verso Verona. La donna è stata investita mentre si trovava sulla corsia di sorpasso: le indagini sono in corso per stabilire come sia giunta in quel punto. La persona deceduta (I.R. le iniziali) è una 62enne originaria dall'Est Europa ma residente a Vicenza.