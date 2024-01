Schianto tra auto: un ferito

Domenica, poco prima delle 17, due auto sono rimaste coinvolte in un incidente stradale avvenuto in via Zannini a Campolongo sul Brenta.

I pompieri arrivati da Bassano hanno messo in sicurezza i mezzi, mentre la passeggera che si trovava a bordo della Citroen è stata presa in cura dal personale sanitario del Suem e trasferita in Pronto soccorso per ulteriori accertamenti. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi.