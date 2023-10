Camion investe due ciclisti, entrambi ricoverati in gravi condizioni

Schianto tra un camion e due ciclisti, che sono stati ricoverati in codice rosso all’ospedale.L’incidente è avvenuto verso le 21:30 di giovedì lungo la Valsugana - tra il Tosano e il distributore Eni - nel territorio comunale di Cassola. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri intervenuti sul posto, il mezzo ha travolto due uomini di 30 e 39 anni, entrambi stranieri, che sono stati soccorsi dal Suem 118. I due sono stati portati all’ospedale di Bassano ma, durante la notte, le condizioni di uno si sono aggravate ed è stato necessario trasportarlo al San Bortolo di Vicenza.