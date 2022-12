Macchina esce di strada, un ferito grave

Brutto incidente nella primissima mattina di oggi, lunedì 5 dicembre. Intorno alle 4:50, in via Lampertico a Montegaldella, un’auto è uscita autonomamente di strada, ribaltandosi.

Tempestivo l’intervento dei vigili del fuoco, che con difficoltà sono riusciti a tirare fuori l’autista dall’abitacolo, e dell’ambulanza del Suem. Il ferito, del quale non sono note le generalità, è stato trasportato al pronto soccorso di Vicenza in codice rosso, anche se non sarebbe in pericolo di vita.