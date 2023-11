Si schianta con l'auto contro un platano, ferita la conducente 

Verso le 8:20 di giovedì, una 70enne di Thiene è uscita di strada con la sua Lancia Ypsilon mentre viaggiava da via Santa Maria dell'Olmo in direzione Marano Vicentino. Giunta all'altezza dell'intersezione con via Alessandro Manzoni, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo deviando la sua traiettoria verso destra e andando ad urtare violentemente contro un platano presente a lato della carreggiata. A causa del violento urto la conducente ha subito lesioni a seguito delle quali è stata accompagnata, in codice arancione, presso l'ospedale civile di Santorso da ambulanza del Suem.

Sul posto sono intervenute due pattuglie della polizia locale Nordest Vicentino di Thiene per i rilievi del sinistro e la viabilità del traffico particolarmente intenso vista l'ora.