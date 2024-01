Auto esce di strada e finisce contro un'abitazione: feriti conducente e passeggero

Lunedì, poco prima delle 7, i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Matteotti ad Asiago per un’auto finita contro un’abitazione dopo la perdita di controllo del mezzo da parte del conducente, rimasto ferito insieme a un passeggero.

I pompieri accorsi dal locale distaccamento, hanno messo in sicurezza la berlina Audi, mentre i due occupanti sono stati presi in cura dal personale del Suem, stabilizzati e trasferiti in ospedale ad Asiago. Un analogo incidente di un’auto finita contro la stessa abitazione è accaduto il 1° gennaio di quest’anno. I carabinieri hanno eseguito i rilievi del sinistro.

Le operazioni di soccorso dei Vigili del fuoco sono terminate alle 8.