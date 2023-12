Anziano investito da un taxi, muore in ospedale per le gravi ferite

Incidente con esito purtroppo tragico quello avvenuto nella serata di mercoledì in via Bassanese a Cassola. Un 71enne di origine macedone, Dile Mustafoski residente a Romano d'Ezzelino, per cause in corso di accertamento, è stato investito da un taxi - con alla guida un uomo residente a Valbrenta - mentre attraversava la strada. Lo schianto è stato violentissimo e l'anziano, soccorso da un'ambulanza del Suem, è stato ricoverato in gravissime condizioni al San Bortolo. Nonostante i tentativi dei medici di salvargli la vita, l'uomo è deceduto nella notte tra mercoledì e giovedì. Sul posto, per i rilievi, è intervenuta la polizia locale di Bassano.