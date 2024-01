Esce di strada e finisce nella scarpata: muore 58enne

Domenica, intorno alle 11, un'auto è uscita di strada finendo la sua corsa in una scarpata.

E' successo ad Altissimo, in via Cero, per il conducente della Peugeot 207, non c'è stato nulla da fare. L'uomo, un 58enne del posto, è sbalzato fuori dall’auto e, nonostante i soccorsi, il medico del Suem ha dovuto dichiarare la morte.

La salma dopo il nulla osta del magistrato è stata recuperata e trasporta fino al piano stradale. Si è poi proceduto al recupero dell’auto. Sul posto la polizia locale per i rilievi del sinistro.

Le operazioni di soccorso dei Vigili del fuoco sono terminate poco dopo le 14.