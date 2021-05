Tamponamento in A4, traffico bloccato tra Montebello e Soave: un ferito grave

Traffico paralizzato in A4, tra i caselli di Montebello e Soave-San Bonifacio, a seguito di un incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di mercoledì, in direzione Milano.

Secondo quanto comunicato dal sito A4 Brescia-Padova, si tratterebbe di un tamponamento che ha avuto pesanti disagi sul traffico, alle 17.30 erano infatti segnalati 6 km di coda. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e il Suem 118 con l'ausilio dell'elisoccorso.

AGGIORNAMENTO ORE 18.30

L'incidente ha visto coinvolti più mezzi: un camion e tre macchine. Sei le persone ferite, una in maniera grave è stata trasportata all'ospedale di Borgo Trento (Verona) gli altri sono stati dirottati tra il nosocomio veronese e l'ospedale San Bortolo di Vicenza.

AGGIORNAMENTO ORE 19

I pompieri arrivati da Lonigo e Arzignano, hanno messo in sicurezza i mezzi e liberato utilizzando cesoie, divaricatori e martinetti idraulici due passeggeri rimasti incastrati in una delle auto. Tutti i feriti sono stati assistiti dal personale sanitario del Suem e trasferiti in elisoccorso e in ambulanza in opedale.

Durante le operazioni di soccorso il traffico autostradale è rimasto bloccato. La polstrada ha eseguito i rilievi del sinistro. Sul posto il personale ausiliario di autostrada.

Le operazioni dei Vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora e mezza. Il traffico autostradale è stato parzialmente riaperto e canalizzato su una corsia.