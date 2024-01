Schianto tra auto in a4: ferita una donna

Domenica, poco prima delle 14, i Vigili del fuoco sono intervenuti lungo l’autostrada A4 tra gli svincoli di Grisignano del Zocco e Vicenza Est in direzione Milano per un incidente tra due auto.

I pompieri arrivati da Vicenza, hanno messo in sicurezza i mezzi, mentre i due conducenti sono stati assistiti dai sanitari del Suem. Una donna è stata trasferita in ambulanza in ospedale. Il traffico è stato incanalato su una corsia fino alla rimozione dei mezzi.

Sul posto il personale ausiliario di autostrada e la polstrada per i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.