Scoppia l'incedio nell'officina: vigili del fuoco al lavoro sino a tarda notte

Lunedì sera, poco dopo le 22.30, di lunedì, i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Cesare Battisti a Lonigo per un incendio divampato all’interno di alcuni locali al piano terra di un’abitazione adibita a piccola officina per il restauro hobbystico di moto d’epoca. Nessuna persona è rimasta coinvolta.

I pompieri arrivati dal locale distaccamento e da Vicenza con due autopompe, un’autobotte e 12 operatori, hanno spento le fiamme, che oltre la piccola struttura hanno coinvolto altre due stanze dell’annesso dell’abitazione principale.

Gli appartamenti soprastanti di cui uno solo abitato e subito evacuati sono solo stati interessati dal fumo. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Le operazioni di completo spegnimento e bonifica sono terminate alle 2. Interdetto l’uso dei locali fino al ripristino di tutte le condizioni di sicurezza.