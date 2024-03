Fiamme dal garage ad uso deposito, materiale distrutto

Mercoledì mattina, poco dopo le 11, i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Raguia a Lonigo per l’incendio di un garage: nessuna persona è rimasta ferita. I pompieri accorsi dal locale distaccamento e da Vicenza con autopompa, un’autobotte e sette operatori, hanno spento le fiamme del garage evitando il coinvolgimento dell’abitazione affiancata e di un altro box.

Completamente bruciato tutto il materiale all’interno del garage utilizzato come deposito di masserizie. Le cause delle fiamme sono al vaglio dei tecnici dei Vigili del fuoco. Le operazioni di completo spegnimento e bonifica sono terminate dopo un’ora e mezza circa.