Divampa l'incendio nel garage: bruciato tutto il contenuto depositato

Sabato, poco prima delle 14, i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Michele Ferrara a Gambellara per l'incendio divampato all'interno di un garage: nessuna persona è rimasta coinvolta.

I pompieri arrivati da Lonigo e Arzignano con due autopompe, un’autobotte e 10 operatori, hanno circoscritto le fiamme, evitando un incendio generalizzato di tutta l'abitazione. Bruciato tutto il contenuto depositato nel garage: prodotti per giardinaggio, legna, pellet, materiale meccanico e masserizie.

Le cause dell'incendio di probabile natura elettrica sono al vaglio dei tecnici dei Vigili del fuoco. Inibito l'uso del garage fino a ripristino dell'impianto elettrico e delle condizioni di salubrità. Le operazioni di soccorso e bonifica dei Vigili del fuoco sono terminate poco prima delle 16.