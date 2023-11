Incendio all'ex ospedale, piano invaso dal fumo

Dalle 17:10, di martedì, i vigili del fuoco sono impegnati presso l'ex ospedale di Schio in via San Camillo de Lellis per il principio d’incendio dell’ufficio del servizio vaccinazioni: evacuate nell’immediatezza le tre persone presenti nel piano. Invaso dal fumo tutto il secondo piano dello stabile. I vigili del fuoco arrivati dal locale distaccamento, sono entrati nello stabile dotati di autoprotettori, hanno spento il principio d’incendio e iniziato le operazioni di arieggiamento dei locali del piano completamente invaso dal fumo, utilizzando degli elettroventilatori. Le cause delle fiamme probabilmente divampate da un computer sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Ancora in corso le operazioni di bonifica. Proseguono normalmente le operazioni di vaccinazioni.