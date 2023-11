Incendio di un ufficio all'interno dell'azienda

Alle 14:20, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Croceron a Cassola per l’incendio di un ufficio di un’azienda per auto attrezzature: nessuna persona è rimasta ferita. I pompieri arrivati da Bassano del Grappa, entrati nell’azienda dotati di autoprotettori, hanno circoscritto e spento le fiamme, evitando il coinvolgimento di altri locali tra cui alcuni solo interessati dal fumo. Le operazioni di completo spegnimento e bonifica sono terminate dopo circa due ore. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco.