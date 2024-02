Grazie al Targa System la polizia locale ritrova un’auto rubata

L’auto era stata rubata la sera di San Valentino da un cortile del centro storico, dopo che il ladro era entrato nell’abitazione della coppia di proprietari e aveva prelevato le chiavi del mezzo. Nei giorni successivi, analizzando le telecamere dell’impianto Targa System, gli agenti della polizia locale hanno notato che il veicolo, una Fiat Panda, continuava a muoversi in città. Si sono pertanto allertati e in occasione di un ulteriore passaggio rilevato dalla centrale operativa nel pomeriggio del 21 febbraio al varco della Riviera Berica, è stata attivata la pattuglia in servizio in zona che ha prontamente individuato e bloccato il veicolo.

L’uomo alla guida del mezzo è stato denunciato per ricettazione. L’auto è stata restituita ai proprietari.