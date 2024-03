Furto al mercato, ambulante rincorre il ladro

Giovedì, alle 9.30, un equipaggio in servizio di Volante della Questura di Vicenza è intervenuto in viale Roma, a Vicenza, dove un commerciante aveva segnalato al 113 il furto di alcuni capi di abbigliamento dalla propria bancarella ad opera di un individuo che nell’immediatezza veniva inseguito da un proprio collaboratore.

Poco dopo, i poliziottoi arrivati sul posto constatavano che il responsabile del furto era stato intercettato dal collaboratore, dopo aver asportato una tuta ginnica del valore di circa 50 euro.

L’uomo è stato quindi accompagnato in Questura per il foto-segnalamento ed identificato. Si tratta di un 57enne, cittadino serbo, residente a Padova. L'uomo è stato quindi denunciato per furto e la merce restituita all'ambulante.