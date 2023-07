Sorpreso a rubare da "Coin", denunciato un 36enne pregiudicato

Verso le ore 14 di giovedì una pattuglia della Squadra “Volanti” è intervenuta al negozio “Coin” di piazza Castello, a seguito della segnalazione di furto in atto.

Arrivati sul posto, gli agenti hanno bloccato un 36enne marocchino, L.H., che poco prima aveva tentato di rubare una costosa confezione di profumo del valore di circa 150 euro, occultandoselo addosso dopo averlo estratto dalla confezione che era dotata di placca antitaccheggio.

Lo stesso, con a proprio carico numerosi precedenti penali, nonché irregolare in Italia, è stato portato in Questura dove, dopo esse stato foto-segnalato, è stato denunciato per tentato furto e per inottemperanza al Foglio di Via Obbligatorio – con divieto di far ritorno in città per un periodo di 3 anni – emesso nei suoi confronti nello scorso mese di giugno dal Questore della Provincia di Vicenza Paolo Sartori.

In considerazione di quanto emerso e dei gravi precedenti a suo carico il questore Sartori ha emesso nei suoi confronti un Ordine di allontanamento dal territorio nazionale.