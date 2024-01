Furti di smartphone: ladre incastrate dalle telecamere

Tre donne, tutte originarie della Romania, rispettivamente di 29, 27 e 19 anni, domiciliate a Roma, con precedenti di polizia specifici per reati contro il patrimonio, sono state denunciate per l’ipotesi di reato di furto aggravato in concorso.

Le tre sono ritenute responsabili del furto di alcuni smartphone, avvenuto ad ottobre, in un esercizio commerciale di Schio. Dopo la presentazione della denuncia, i militari hanno avviato le indagini acquisendo le registrazioni delle immagini di videosorveglianza presenti all’interno dell’esercizio commercialede.

Dalla visione delle immagini i carabinieri hannno potuto accertare che il furto, perpetrato durante l’orario di apertura del negozio, era stato commesso da tre donne che da una vetrina, asportavano quattro smartphone, del valore di 1.655 euro circa, per poi dileguarsi. Le tre sono state dunque identificate e denunciate.