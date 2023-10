Viavai sospetto in strada del Cavalcavia: trovato un "tesoretto" di materiale rubato

Non è passato inosservato il viavai di persone in un appartamento in strada del Cavalcavia. Frequentazioni segnalate dai residenti della zona che hanno portato all’intervento della Polizia locale. Nell’abitazione sono stati rinvenuti una moto rubata, tre bici elettriche e tre monopattini di valore, acquisiti per ulteriori accertamenti, e 1,96 grammi di cocaina. Il 53enne proprietario dell’appartamento, P. C. le sue iniziali, è stato denunciato per ricettazione e segnalato come assuntore di sostanze stupefacenti.

L’intervento è scattato alle 7.30 di venerdì scorso, dopo le numerose lamentele dei residenti che hanno segnalato anche l’organizzazione di “festini”. In azione Nos, polizia giudiziaria interna, squadra antidegrado, unità cinofila con il cane antidroga Aria, con l’ausilio del personale dell’ufficio accertamenti per le residenze. Presenti nell’abitazione, oltre al proprietario, anche tre persone di origine straniera, di cui due sprovviste di documenti.

Grazie al fiuto del cane antidroga Aria all’interno di un mobile sono stati trovati quattro involucri contenenti cocaina, per un peso pari a 1,96 grammi. La perquisizione è proseguita nel garage e nelle cantine, dove sono stati trovati una moto rubata, già restituita al legittimo proprietario, tre monopattini e tre bici elettriche di valore rispetto ai quali P.C. non è stato in grado di dare spiegazioni e per questo acquisiti dalla polizia locale per la verifica della loro provenienza.

Accompagnati in comando, il proprietario dell’appartamento è stato deferito all’autorità giudiziaria per il reato di ricettazione, mentre le due persone sprovviste di documenti sono state condotte all’ufficio immigrazione in questura per la verifica della loro posizione sul territorio italiano.