Rubano il furgone di un corriere e si schiantano per fuggire dalla polizia: arrestati

Due coniugi italiani di 36 e 33 anni sono stati arrestati dalla Squadra Mobile della questura di Vicenza.

La coppia, già nota alle forze dell'ordine, è stata riconosciuta quale responsabile di alcuni furti commessi a marzo. I due sono infatti accusati di furto aggravato, ricettazione ed indebito utilizzo di carte di credito.

Ai due è stato contestato il reato di furto aggravato di portafoglio e successivamente di un veicolo, perpetrati all’interno del Circolo Tennis “Comunali l'11 marzo scorso. Ma non solo, gli è stato contestato anche un altro furto aggravato in quanto si sono impossessati di un veicolo in servizio per le consegne di prodotti Amazon, per poi schiantarsi in fuga dalla Polizia il giorno successivo e di indebito utilizzo di carte di credito, sempre tra l'11 e il 12 marzo.

Per i due sono stati disposti i domiciliari, e non il carcere, in quanto hanno una bimba minore.