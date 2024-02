Furti nel fine settimana, topi di appartamento in città e provincia

Non solo rapine, la criminalità si dedica anche al “lavoro” negli appartamenti. I malviventi, nello scorso fine settimana, hanno colpito in tre case tra Vicenza, Marostica e Nove. Se nei primi due casi la razzia è andata a vuoto, nel secondo i ladri hanno fatto man bassa. Sugli episodi stanno indagando le forze dell’ordine.

Vicenza

Sabato sera, in via Salerno – zona Stanga tara strada Casale e viale della Pace – un ladro ha cercato di entrare in un appartamento del secondo piano salendo dal terrazzino. È lì che è stato visto da una signora che ha chiamato il marito. Il ladro, vistosi scoperto si è quindi dato alla fuga salendo sull’auto del complice parcheggiata in strada. Il bandito è stato ripreso dalla videocamera di sorveglianza posta all’esterno della villetta di fronte al palazzo.

Marostica

Anche a Marostica il tentativo di furto è stato sventato dal residente che ha sorpreso i ladri mentre stavano entrando in casa. L’episodio è accaduto nella serata di domenica in via Gramsci. Un cittadino, dopo aver sentito dei rumori, ha visto due malviventi sul balcone che, con una torcia, stavano guardando all’interno dell’abitazione. È bastato quello per metterli in fuga.

Nove

Colpo andato a segno, invece, a Nove, in via Marzabotto, sempre domenica sera. Qui i ladri si sono introdotti in casa mentre i residenti stavano giocando a carte. A dare l’allarme una cagnolina che si è messa ad abbaiare. Quando la famiglia è corsa a vedere i malviventi era però già fuggiti, portando via dalla camera da letto i preziosi.