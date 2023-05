Finto infermiere impiegato in Rsa, denunciato 39enne

Un 39enne residente in Riviera del Brenta è stato denunciato per esercizio abusivo della professione medica e falsita? materiale in certificati e atti pubblici, a conclusione di molteplici ispezioni, controlli e verifiche effettuate dai carabinieri dei NAS in svariate residenze socio sanitarie per anziani della provincia di Vicenza, in particolare dell'Alto Vicentino.

Nonostante non fosse iscritto all'albo professionale degli infermieri il 39enne si qualificava come tale ed esercitava servizio senza averne titolo. Dopo un primo colloquio con i responsabili delle cooperative di servizi convenzionate con le strutture per anziani, forniva titoli e abilitazioni falsificati in modo da ottenere il posto e iniziava ad operare nelle Rsa come ne avesse la qualifica.