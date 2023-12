Escursionista scivola sul ghiaccio, la moglie allerta il Soccorso alpino

Attorno alle 15 di mercoledì la Centrale del 118 ha allertato il Soccorso alpino di Asiago, su richiesta della moglie di un escursionista, impossibilitato a camminare dopo essere scivolato sul ghiaccio in zona Larici.

Individuate le coordinate del punto in cui si trovava la coppia, quattro volontari hanno raggiunto in fuoristrada Porta Manazzo e da lì sono saliti in cresta lungo il sentiero che conduce a Cima Larici.

Raggiunto il 58enne di Negrar di Valpolicella (Verona), che aveva riportato un sospetto trauma alla caviglia, con il supporto dei carabinieri forestali di Roana i soccorritori gli hanno prestato le prime cure. Una volta imbarellato, lo hanno trasportato ai mezzi in attesa sulla mulattiera, caricato a bordo e accompagnato alla macchina parcheggiata nei pressi del Rifugio Larici, poiché la coppia ha deciso di rientrare autonomamente.