Entrano a casa di un'anziana per rubare, arrestate quattro donne: refurtiva recuperata

Nel pomeriggio del 19 ottobre 2023, dopo un prolungato servizio di pedinamento, i carabinieri di Bassano del Grappa, in collaborazione con i colleghi della compagnia di Brescia, hanno tratto in arresto per furto aggravato in concorso, quattro donne, tutte domiciliate nel trevigiano, di età compresa fra i 29 ed i 58 anni, gravate da vari pregiudizi di polizia. L'indagine della era stata avviata nel contesto di uno scambio info-investigativo fra i reparti dell’Arma, concernente soprattutto il contrasto ai reati predatori, attribuibili a un gruppo criminale, in prevalenza donne, solito spostarsi a bordo di un piccolo Suv di colore verde, specializzato in furti in abitazioni in danno di persone anziane.

Durante la mattinata del 19 ottobre la vettura segnalata è stata intercettata dai militari nel territorio vicentino e quindi pedinata sino al capoluogo bresciano. Raggiunta una strada secondaria della periferia orientale di Brescia, il Suv ha arrestato la marcia e tre delle quattro occupanti, scendendo dal veicolo, si sono dirette all’interno di un condominio di diversi piani, mentre la conducente restava in macchina, in attesa. Una delle tre bussava alla porta di una signora, residente al primo piano del complesso condominiale e, con l’espediente consolidato dell’improvviso malessere e della necessità di un bicchiere d’acqua, riusciva a entrare in casa, per poi sventolare davanti al viso dell’anziana una tovaglietta colorata, al fine di limitarle il campo visivo, e permettere alle due complici di entrare furtivamente nell’abitazione, rovistare attentamente nelle camere e sottrarre tutti gli ori custoditi dall’anziana signora 86enne.

Nel giro di pochissimi minuti, le tre donne uscivano dall’abitazione con il bottino e ritornavano alla vettura, ripartendo frettolosamente, il tutto all’insaputa della povera vittima. Nel frattempo, l’anziana è stata raggiunta in casa dai militari operanti e solo in quel momento realizzava quanto accaduto, ovvero constatava la mancanza di tutti i suoi monili, fra cui diverse paia di orecchini, un prezioso collier, un braccialetto e una spilla con corallo incastonato, tutti in oro giallo, il cui valore si aggirava sui 20mila euro. Accertato l’avvenuto furto, nel giro di pochi minuti la vettura, costantemente seguita dai militari della compagnia di Bassano del Grappa, è stata prontamente fermata, assieme ai colleghi di Brescia, non molto distante dall’abitazione della vittima e, a seguito della perquisizione personale eseguita sulle quattro donne, sono stati rinvenuti tutti i monili sottratti poco prima all’anziana donna, il tutto abilmente occultato sulla loro persona.

Tutti gli ori venivano così recuperati e restituiti all’avente diritto e le donne sono state dichiarate in stato di arresto. Nella mattinata del 20 ottobre 2023 il giudice del tribunale di Brescia, ha convalidato l’arresto operato dai militari, attesa la gravità dei fatti e la personalità delle arrestate, applicato a carico di tutte e quattro la misura cautelare degli arresti domiciliari da espiarsi presso le rispettive abitazioni, site nei Comuni di Treviso e Paese (TV).