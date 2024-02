Droga e narghilè al bar: denunciato il gestore

I finanzieri del Gruppo di Bassano del Grappa e della Tenenza di Thiene hanno effettuato un accesso in un bar sito a Thiene, gestito da 2 cittadini del Regno del Marocco, al fine di identificare gli avventori presenti e il personale dipendente, nonché rilevare le attività effettivamente svolte nell’esercizio commerciale.



È emerso che nel locale era possibile usufruire di narghilè (pipa ad acqua) per il consumo in loco di tabacco. Considerato che l’esercizio era sprovvisto della necessaria autorizzazione dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli per la vendita di “altro tabacco da fumo” destinato al consumo in loco a mezzo narghilè, il gestore dell’attività è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Vicenza in ordine al reato di “vendita tabacchi senza autorizzazione” con il contestuale sequestro di 9,6 kg di tabacco trinciato per narghilè.



Inoltre, nel corso delle operazioni, le Fiamme gialle, coadiuvate da un’unità cinofila del Gruppo di Vicenza, hanno rinvenuto e sequestrato alcune dosi di cocaina detenute da un cittadino della Repubblica di Tunisia, il quale è risultato sprovvisto del permesso di soggiorno.



Pertanto, il cittadino tunisino clandestino è stato oggetto di segnalazione al Prefetto di Vicenza per uso personale di sostanze stupefacenti e denunciato alla Procura della Repubblica di Vicenza in relazione al reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.