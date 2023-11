Gira in auto con della droga e un tirapugni: denunciato

La notte del 19 novembre scorso, i militari dell’Aliquota Radiomobile hanno controllato, in via dell’Industria a Schio, una Ford Fiesta, risultata condotta da un 27enne scledense.

Durante il controllo, i militari hanno rinvenuto, nella disponibilità del soggetto, un tirapugni in acciaio e 1,26 grammi di marijuana, che venivano sottoposti asequestro. Il giovane è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Vicenza per porto abusivo di armi e segnalato in via amministrativa quale assuntore di stupefacenti, con contestuale ritiro della patente di guida.