Divampa il rogo nel sottotetto di un'abitazione, vigili del fuoco al lavoro

Alle 5:45, di mercoledì, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Padre Maurizio Rosà a Chiampo per l’incendio divampato nel sottotetto di un’abitazione: nessuna persona è rimasta ferita. I pompieri accorsi da Arzignano, Vicenza e Verona con due autopompe, due autobotti, l’autoscala e 14 operatori, dopo la segnalazione di odore di fumo, hanno individuato nel sottotetto dell’abitazione l’origine delle fiamme, dovuta a un incendio a lenta combustione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il sottotetto utilizzato come deposito dell’abitazione era stipato di masserizie andate tutte bruciate. Danni da percolazione all’abitazione sottostante. Le operazioni di completo spegnimento e bonifica sono terminate poco dopo le 9. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco.