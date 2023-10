Il "disturbatore" di piazzetta Rossi torna a seminare il panico: arrestato

Non c'è due senza tre. Torna "all'attacco" il danneggiatore di piazzetta Rossi, a Thiene, ma questa volta viene fermato in tempo. Alle 10.30 di lunedì, la Polizia locale “Nordest Vicentino” è stata infatti avvisata del fatto che il giovane, si stava nuovamente dirigendo presso la sede dell’azienda che aveva danneggiato in passao, in evidente stato di agitazione.

Gli agenti, arrivati sul posto, hanno notato il 22enne che si scagliava contro il portone dell’immobile, sferrando un calcio alla vetrata. Ne è nata una collutazione a seguito della quale due agenti hanno riportato lesioni personali guaribili in 3 giorni.

Dati i precedenti, il 22enne è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, nonché denunciato per inottemperanza al Foglio di Via Obbligatorio per 4 anni dal Comune di Thiene, emesso dal Questore di Vicenza.

L'ultimo episodio (in ordine di tempo) era avvenuto il 2 ottobre scorso quando il giovane si era presentato davanti all’azienda di piazzetta Rossi con in mano una pistola giocattolo, però priva di tappo rosso.

Dopo una notte trascorsa in carcere il Tribunale di Vicenza ha convalidato l’arresto ed applicato la Misura del “Divieto di Dimora e di Accesso nel Comune di Thiene”.