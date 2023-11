Droga e abuso di alcool: sanzionati due giovani, stupefacente sequestrato

A partire dal pomeriggio del 9 novembre e sino a tarda sera, la Compagnia carabinieri di Bassano del Grappa, ha dato corso ad un servizio straordinario di controllo del territorio: 57 le persone controllate, 7 gli esercizi pubblici e 37 i veicoli sottoposti a controllo.

Nello specifico, nel Comunedi Romano d‘Ezzelino, i carabinieri hanno intimato l’Alt al conducente di un’Audi A4, un 24enne di Borso del Grappa (Treviso) che è sembrato molto irrequieto. Sottoposto a perquisizione, personale e veicolare, i militari hanno rivenuto un totale di 3,2 grammi di hashish e grammi 0,30 grammi di marijuana. Il giovane è stato segnalato alla Prefettura di Vicenza quale assuntore e gli è stata ritirata la patente di guida.

Poi, nel quartiere Rondò Brenta di Bassano del Grappa, una 27enne di Breganze, su segnalazione di alcuni cittadini, è stata trovata in uno stato di forte alterazione psicofisica in seguito a “esotossicosi etilica” e quindi trasportata in ospedaleper le opportune valutazione cliniche. La giovane è stata segnalata per ubriachezza in luogo pubblico.

Analogamente nel Comune di Romano d’Ezzelino, un 26enne di Solagna, è stato trovato in condizioni psicofisiche alterate, dovute all’assunzione smodata di sostanze alcoliche ed anche in questo caso gli è stata contestata la sanzione prevista per l’ubriachezza in luogo pubblico.