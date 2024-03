Continua a perseguitare la ex, braccialetto elettronico per un 42enne

Perseguita ancora l’ex moglie: eseguita una nuova misura cautelare. Nel corso del pomeriggio di mercoledì 6 marzo, i carabinieri hanno dato esecuzione all’ordinanza di applicazione della misura cautelare del “divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa”, con contestuale applicazione del “braccialetto elettronico”, emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vicenza, su richiesta della locale Procura, a carico di un 43enne residente a Bassano del Grappa, ritenuto responsabile di reiterati atti persecutori nei confronti della sua ex moglie.

Già nel mese di dicembre del 2022, i militari avevano applicato un primo divieto di avvicinamento nei confronti dell’uomo, sempre per atti persecutori, e tuttora in esecuzione; in quella occasione, il gip di Vicenza, nell’ambito della misura cautelare irrogata, lo aveva autorizzato ad avvicinarsi alla persona offesa solo ed esclusivamente per finalità legate all’esercizio della potestà genitoriale. Il nuovo provvedimento restrittivo, applicato dopo le denunce querele presentate dalla donna, non contempla più il beneficio e prevede un maggiore “controllo” in virtù del supporto elettronico.

La vittima, nel corso della sua narrazione dei fatti, ha raccontato che l’uomo le aveva persistentemente inviato messaggi e proferito minacce, perseverando nella sua condotta, nonostante la misura in atto. L’uomo, dovrà anche mantenere una distanza minima di 500 metri, in caso di incontro occasionale con l’ex moglie.