Cinque mucche cadono in un dirupo, i pompieri ne salvano una

Alle 18:30 di martedì, i vigili del fuoco sono intervenuti nei pressi di Malga Zolle ad Arsiero per delle mucche cadute in un dirupo. Quattro mucche sono morte, mentre una la quale nella caduta ha preso un via diversa si è salvata. I vigili del fuoco intervenuti da Schio, sono riusciti a issare a mano il bovino fino ad un punto dove è stato fatto intervenire l’elicottero del reparto volo di Venezia per il recupero.

La mucca è stata sedata da un veterinario e imbragata con una apposita rete e issata con il gancio baricentrico dell’elicottero Drago 154 per essere trasportata fino alla malga. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 21:30.