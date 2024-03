Barista pusher, il questore chiude il locale

Nella mattinata di venerdì il questore della Provincia di Vicenza ha disposto il provvedimento di sospensione e chiusura per la durata di 15 giorni del “Bar Aurora”, che si trova in città, in viale Ferrarin.

Il provvedimento consegue ad un’operazione, della scorsa settima, condotta dalla Guardia di finanza che ha portato all’arresto di una dipendente del locale ed al sequestro di sostanza stupefacente e denaro collegato all’attività di spaccio.

Per questi motivi, il questore Sallustio ha ritenuto di disporre la chiusura immediata del bar Aurora per 15 giorni, come previsto dall’art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.