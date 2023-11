Coca, eroina e marijuana nella borraccia termica: arrestato spacciatore

Nella centralissima via Roma, località Campo Marzo a Vicenza, i carabinieri hanno arrestato nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti M. L., ventitreenne nigeriano irregolare e senza fissa dimora, gravato da precedenti. I militari di Vicenza con i colleghi di Mestre transitando nella zona di Campo Marzo, verso le 16:20, hanno notato un gruppo di extracomunitari che, alla loro vista, cominciavano a disperdersi prendendo varie direzioni.

Scattava immediatamente l’inseguimento a piedi e il successivo controllo di alcuni soggetti tra i quali ve ne era uno che stringeva nelle mani una borraccia termica, al cui interno, sotto il tappo a vite, sono state rinvenute sette dosi di cocaina e otto dosi di eroina. All’interno degli indumenti sono stati rinvenuti anche 60 grammi di marijuana e 105 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Come disposto dall’autorità giudiziaria, l’arrestato è stato ristretto nelle camere di sicurezza in attesa dell'udienza di convalida con rito direttissimo fissata per questa mattina.