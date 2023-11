Cacciatore scivola in una scarpata, recuperato dal Soccorso alpino

Verso le 11 i giovedì l'elicottero del Suem di Pieve di Cadore è intervenuto in località Campagnole di Sotto, dove un cacciatore era scivolato un paio di metri da una scarpata sul greto del Piave, mettendo male il braccio nella caduta. Atterrati in un prato poco distante seguendo le indicazioni di un compagno dell'uomo che faceva segnali dal basso, tecnico di elisoccorso ed equipe medica sono scesi dal 35enne di Santorso che aveva riportato la sospetta lussazione di una spalla. Stabilizzato, l'infortunato è stato recuperato con il verricello e trasportato all'ospedale di Montebelluna. Pronta in supporto alle operazioni una squadra del Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa.