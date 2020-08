Baraonda dei rapper in albergo: intervento della polizia, denunce ed “espulsione”

Urla, canti e schiamazzi lungo tutto il corridoio che conduceva nelle proprie stanze. Poi non contenti, hanno fatto volare giù dal balcone anche due sedie e un tavolino in ferro. È la sintesi della notte brava di due volti noti della scena trap italiana, i vicentini William Miller Hickman III, meglio noto con il nome d’arte di Mambolosco, e Andrea Nardi (produttore dietro a diversi successi, in arte solo Nardi).

Di rientro da una serata musicale in uno dei locali del litorale della Baia Verde, nell’albergo dove avevano programmato di pernottare, stando alle ricostruzioni, hanno dato sfogo alla loro esuberanza dimenticandosi, però, che non essere più in discoteca, ma in un luogo in cui le persone, soprattutto se villeggianti, dormono e cercano ristoro psicofisico.

Va subito chiarito che né il locale interessato dall’intrattenimento musicale, tantomeno la struttura ricettiva che ha ospitato i due rapper, sono relazionabili alle intemperanze dei due che si sono beccati una denuncia e anche il foglio di via che li terrà lontani da Gallipoli per almeno tre anni.

I fatti si sono concentrati intorno alle 4,30 della scorsa notte mentre tutti gli ospiti della struttura ricettiva dormivano. I due rapper, al momento del loro rientro in albergo, avrebbero iniziato ad arrecare disturbo agli altri ospiti, con grida e schiamazzi, cantando ad alta voce e bussando a tutte le porte che incontravano durante il loro percorso per raggiungere le rispettive stanze. Una follia notturna che non si è però esaurita qui.

Una volta raggiunte le stanze i due hanno iniziato anche a spostare, in maniera rumorosa, delle suppellettili e arredi, fino a scaraventare giù dal balcone di una delle stanze, posta al primo piano, anche due sedie ed un tavolino in ferro. Il disturbo del sonno, ingiustificato e prolungato, patito dalla maggior parte degli ospiti della struttura che sono quindi stati costretti a svegliarsi e ad alzarsi per comprendere il motivo di tanto baccano in piena notte, ha indotto i titolari dell’albergo a richiedere l’intervento della polizia atteso che la situazione non era ancora tornata alla normalità.

Sul posto è quindi giunta una volante del commissariato locale e gli agenti hanno identificato i due responsabili della baraonda notturna. I poliziotti hanno deciso anche di effettuare una perquisizione in entrambe le camere occupate dai Mambolosco e Nardi e l’attività ha portato al ritrovamento di circa 4 grammi di marijuana.

In conclusione della travagliata notte per i due rapper è arrivato il “conto” presentato dalle forze di polizia: per loro è scattata una denuncia per disturbo della quiete pubblica. In più è seguita anche la segnalazione al prefetto del comune di residenza per uso, a scopo non terapeutico, di sostanze stupefacenti. Ai due rapper è stato notificato anche il foglio di via obbligatorio disposto dal questore che comporterà, per entrambi, il divieto di far ritorno nel comune di Gallipoli per un periodo di tre anni.

fonte: Lecceprima



