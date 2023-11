Arrestato dai carabinieri per maltrattamenti in famiglia e stalking

Nel corso della mattinata del 13 novembre i carabinieri della stazione di Bassano del Grappa hanno rintracciato presso una comunità della provincia di Verona e tratto in arresto un 47enne, pregiudicato, originario di Bassano del Grappa, in ottemperanza all’ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Vicenza, in forza del quale l’uomo dovrà espiare una pena complessiva di mesi 10 di reclusione.

Il provvedimento restrittivo scaturisce da due provvedimenti di condanna: il primo divenuto irrevocabile nel 2022, in seguito alla sentenza della corte d’appello di Venezia dell’ottobre 2021 e il secondo emesso dal tribunale di Vicenza nel mese di marzo 2023; entrambe le autorità giudiziarie avevano riconosciuto la colpevolezza dell’uomo, affetto da vizio parziale di mente, in ordine a pregressi delitti, fra cui atti persecutori a partire dal 2017 e maltrattamenti in ambito familiare dal 2012 al mese di gennaio 2018, commessi nei comuni di Cassola e di Bassano del Grappa in danno della ex moglie e dell’allora convivente. Al termine della redazione degli atti, l’uomo è stato tradotto e associato alla casa circondariale di Verona, per l’espiazione della pena di 10 mesi e alla multa di euro 200. Sarà sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata di due anni.