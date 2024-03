Porto abusivo d'armi e violenza sessuali, in manette due pregiudicati

I carabinieri di Breganze hanno controllato e poi arrestato T. P., cittadino italiano, di 56 anni, destinatario di un provvedimento restrittivo definitivo emesso dal tribunale di Verona dovendo scontare la pena di 1 anno per il reato di porto abusivo di armi commesso nell’anno 2019 a Verona. I carabinieri di Sandrigo invece hanno arrestato F.D., cittadino italiano, di 37 anni, colpito da un provvedimento di carcerazione emesso dal Tribunale di Vicenza dovendo espiare la pena definitiva di 3 anni e 6 mesi di reclusione per i reati di lesioni personali e violenza sessuale commessi nell’anno 2019 in Montecchio Precalcino ai danni della sua ex convivente. I due fermati sono stati dunque condotti dai militari dell’Arma presso il carcere di Vicenza a disposizione dell’autorità giudiziaria.